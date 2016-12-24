В Саранске пройдет ярмарка по продаже меда

Первая в этом году ярмарка меда пройдет в столице Мордовии 4 августа на привычной площадке около Республиканского дворца культуры. Об этом сообщает Администрация города.

Пчеловоды Мордовии представят лучшие сорта меда и продукты пчеловодства с собственных пасек. Вся представленная на ярмарке продукция имеет документ соответствия качества лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ярмарку меда планируется провести в Саранске также 11 августа.



Для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке у РДК:



- с 20:00 3 августа до 16:00 4 августа

- с 20:00 10 августа до 16:00 11 августа.