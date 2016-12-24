Жителей и гостей Мордовии приглашают на районный фестиваль национальной кухни

3 августа в Парке культуры и отдыха имени Филатова поселка Ромоданово пройдет ставший уже традиционным районный фестиваль национальной кухни «ВкусФест».



Гости мероприятия познакомятся с особенностями русской, мордовской, татарской, армянской национальных кухонь. Здесь будут работать тематические площадки - «Медовая», «Чайная», «Напитки», «Хлеб-соль», «Рыбная», «Грибная». Развернется выставка овощей и фруктов, консервирования.



Свои изделия на выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества представят народные умельцы, а на сцене выступят коллективы художественной самодеятельности.

Открытие фестиваля - в 11:00.