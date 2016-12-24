В Музеи Эрьзи найдут «Общие корни»

1 августа в Музее Эрьзи откроется межрегиональный выставочный проект «Общие корни». В экспозицию войдут свыше 60 произведений живописи, графики, мелкой пластики и декоративно-прикладного искусства.

Смысловое содержание проекта охватывает несколько тем - «Под знаком солнца», «Птицы-кони», «Лес», «Ближе к корням» и «Свеча предков».

На выставке будут представлены произведения девяти нижегородских художников, а также работы Ирины Васильевой из Санкт-Петербурга и Сергея Суворова из Саранска.