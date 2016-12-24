Поздравление Главы Мордовии с Днём Военно-Морского Флота

Уважаемые военнослужащие и ветераны военно-морского флота!

От всей души поздравляю вас с праздником!



Российский флот имеет славные традиции. Навеки вписано в историю имя адмирала Фёдора Ушакова, неразрывно связанного с Мордовией. Он навсегда останется для потомков образцом мужества и духовного служения.



Военнослужащие и ветераны военно-морского флота вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Вы бережно храните традиции флотского братства, умеете не терять выдержку в самых сложных ситуациях.



Желаю вам семейного счастья, мирного неба и новых достижений на благо Отечества!

Глава Республики Мордовия А. Здунов