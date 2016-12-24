Поздравление Главы Мордовии с Днём Военно-Морского Флота

Поздравление Главы Мордовии с Днём Военно-Морского ФлотаСоциум
Уважаемые военнослужащие и ветераны военно-морского флота!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Российский флот имеет славные традиции. Навеки вписано в историю имя адмирала Фёдора Ушакова, неразрывно связанного с Мордовией. Он навсегда останется для потомков образцом мужества и духовного служения.
Российский флот имеет славные традиции. Навеки вписано в историю имя адмирала Фёдора Ушакова, неразрывно связанного с Мордовией. Он навсегда останется для потомков образцом мужества и духовного служения.
Военнослужащие и ветераны военно-морского флота вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Вы бережно храните традиции флотского братства, умеете не терять выдержку в самых сложных ситуациях.
Желаю вам семейного счастья, мирного неба и новых достижений на благо Отечества!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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