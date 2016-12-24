В Мордовии и по всей России обновляют дорожную сеть

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», работы по обновлению улично-дорожной сети ведутся в 105 крупнейших городских агломерациях – в этом году планируется обновить больше 3,5 тыс. км дорог по всей стране.

«Безопасная и качественная дорожная инфраструктура – это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов – один из критериев, по которому создаётся общее впечатление о городе. <...> В целом к концу этого года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%», – рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году в Мордовии по нацпроекту приводят в нормативное состояние 74 объекта, протяженностью 295,43 км + 58,908 пог. м. Работы охватывают все районы нашей республики.

Продолжится работа по строительству трех капиталоемких объектов. Это строительство автодороги по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар, 2 этап строительства обхода г. Рузаевка и строительство участка автодороги с путепроводом по ул. Пролетарской в Саранске.

Продолжится работа по возведению трёх капиталоемких объектов. Это строительство автодороги по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар, 2 этап строительства обхода г. Рузаевка и строительство участка автодороги с путепроводом по ул. Пролетарской в Саранске.