Мордовию с рабочим визитом посетил Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв

О прошедшей рабочей встрече с федеральным министром в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной отрасли, реализацию федеральных программ, строительство новых объектов, а также спортивный потенциал Мордовии. На сегодняшний день республика является одним из лидеров по доступности спортивных учреждений для населения, ее коэффициент составляет 83%, а более половины жителей Мордовии на постоянной основе активно занимаются спортом.

Помимо этого, в ходе беседы рассмотрели вопросы о готовности проведения крупных всероссийских и международных соревнований, а также тренировочных сборов на территории нашей республики».