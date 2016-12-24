В Рузаевке открылась библиотека нового поколения

В Рузаевке после реконструкции открылась Центральная детская библиотека «Революция чтения». Благодаря переоснащению, которое проходило по нацпроекту «Культура», пространство стало современным и комфортным.



Здесь созданы три функциональные зоны:

- зал «ВоКруг чтения» с уютной гостиной для общения и уединенного чтения книг

- интеллект-зал «ЗнаниУм» с лабораторией детского и подросткового чтения и школой раннего развития

- зал краеведения «ПроГород», посвященный истории Рузаевки.

Среди оборудования - сенсорные панели с развивающими играми, интерактивный пол для занятий с маленькими детьми, WR-очки для полного погружения в сюжет книги, интерактивный глобус, 3-D карта Рузаевского района и т.д.

«В нашем районе переформатирована уже четвертая библиотека, но первая - детская. Она старейшая в Рузаевке, была открыта в 1937 году. Ее читателями являлись родители, бабушки и прабабушки сегодняшних ребят. Сегодня она, как новая», - сказал глава Рузаевского района Александр Юткин.