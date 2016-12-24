В Музее Эрьзи студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества помогают реставрировать картины

Прибывшие в музей на практику живописцы-реставраторы, окончившие в Академии Ильи Глазунова второй курс, участвуют в подготовке большемерных полотен художника Федота Сычкова для предстоящей выставки в Русском музее Санкт-Петербурга.

Музей Эрьзи с 2010 года сотрудничает с Академией Ильи Глазунова и уже в третий раз принял в своих стенах молодых специалистов - реставраторов масляной живописи. Как отмечают в музее, отреставрированная картина Федота Сычкова «Возвращение с сенокоса» уже радует своих посетителей в постоянной экспозиции, а совсем скоро займет свое место в зале и полотно «Водосвятие».

Молодые дарования из Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств прибыли на практику впервые. Студенты-реставраторы темперной живописи из МГАХИ под руководством преподавателей отреставрировали 9 икон из фондов музея.