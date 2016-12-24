Саранский аэропорт нарастил пассажиропоток

Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Больше 65 тысяч пассажиров обслужил саранский аэропорт за первую половину 2024 года. Рост пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 16,5%. Напомню, в конце мая начал работу новый международный терминал - им уже воспользовалась тысяча человек.

Сейчас Саранск связан рейсами с городами - Анталья, Казань, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Будем и дальше развивать воздушную отрасль, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей республикой!»