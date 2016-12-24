На фестивале «Таврида.АРТ» выступят Мордовский национальный театр и группа «Oймe»

Культура

26 июля в Крыму, в городе Судаке, стартует фестиваль многонационального искусства «Таврида.АРТ». Это крупнейшая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. В этом году фестиваль посвящен богатому культурному наследию народов нашей страны. 

Республику на фестивале представляют Мордовский национальный драматический театр с постановкой «Масторава» и музыкальная фолк-группа «Oймe».

В числе гостей и экспертов фестиваля - первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, актер и режиссер Владимир Машков, балерина и актриса Илзе Лиепа, музыкант Сергей Шнуров, артист балета и педагог Николай Цискаридзе, актер и режиссер Константин Хабенский и другие деятели культуры.

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