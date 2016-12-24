В Саранске пройдет Фестиваль уличного кино

26 и 27 июля в кинотеатре «Россия» состоится XI Фестиваль уличного кино. Жители и гости столицы Мордовии смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров.

Зрителей ждет внеконкурсная программа фестиваля «Лучшее 12+». Будут показаны фильмы, кторые поднимаются вопросы семейных ценностей, любви к близким, целеустремленности и добра. Все желающие смогут оценить творчество молодых режиссеров - Александра Назарова, Ивана Соснина, Ильдара Шангараева, Александра Кузовкова.



Начало в 13.00. Вход свободный. Дополнительная информация – по телефону 8 (8342) 77-76-00.

Фестиваль уличного кино уже стал крупнейшим по географии киносмотром короткометражного кино в мире. Более 1000 городов развернут площадки, чтобы каждый смог посмотреть лучшие работы короткого метра. Свыше 600 тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, соберутся в залах ДК и кинотеатров, чтобы увидеть короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.