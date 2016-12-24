В Саранске для семей ветеранов СВО проведут «Музейную неделю»

Музей Эрьзи, Музей мордовской народной культуры и Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина примут участие в акции «Музейная неделя», которая проводится с 25 по 31 июля.



Акция инициирована Министерством культуры России и направлена на вовлечение участников специальной военной операции и членов их семей в культурные и образовательные программы в рамках адаптации к мирной жизни.



Ветеранам специальной военной операции предлагается посетить музеи с семьями и окунуться в мир культуры, искусства, новых знаний и доброжелательной атмосферы.

Участие в мероприятиях бесплатное, часть мероприятий доступны по предварительной записи.