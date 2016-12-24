В Саранске для семей ветеранов СВО проведут «Музейную неделю»

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Музей Эрьзи, Музей мордовской народной культуры и Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина примут участие в акции «Музейная неделя», которая проводится с 25 по 31 июля.
Акция инициирована Министерством культуры России и направлена на вовлечение участников специальной военной операции и членов их семей в культурные и образовательные программы в рамках адаптации к мирной жизни.
Ветеранам специальной военной операции предлагается посетить музеи с семьями и окунуться в мир культуры, искусства, новых знаний и доброжелательной атмосферы.
Участие в мероприятиях бесплатное, часть мероприятий доступны по предварительной записи.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет