В Саранске с 24 июля ограничат движение на нескольких улицах

По информации городской Администрации, в Саранске с 24 июля на определенных участках улично-дорожной сети будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.



Для проведения второго этапа строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части города ограничения вводятся с 8:00 24 июля до 24:00 30 ноября на ул. Республиканской от ул. Серова до ул. Старопосадской.



Для проведения работ по реконструкции тепловых сетей ограничения будут действовать на ул. Лихачева - с 07:00 24 июля до 07:00 27 июля и на ул. Пушкина – с 08:00 24 июля до 08:00 29 июля.





