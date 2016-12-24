Театры Мордовии улучшат свое техническое оснащение

Культура

В этом году Русский драматический театр республики и Мордовский национальный драматический театр благодаря нацпроекту «Культура» будут оснащены современным оборудованием.

По информации Минкульта РМ, театры получат новое световое, звуковое и видеопроекционное оборудование - цифровые микшеры, светодиодный экран, прожекторы, световые консоли и т.д.

Новая техника позволит сделать сценические постановки более яркими и выразительными.

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