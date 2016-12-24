Жителей и гостей Мордовии приглашают на «Ярмарку в Теньгушах»

27 июля в парке культуры и отдыха села Теньгушево пройдет Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного и народного творчества «Ярмарка в Теньгушах». Праздник ежегодно проводится в формате народного гуляния. Гостей ждет насыщенная программа.



Все желающие смогут познакомиться с традиционной русской и мордовской кухней, посетить выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества, принять участие в развлекательных мероприятиях.

Много интересного организаторы подготовили и для юных гостей праздника. Также здесь запланирован концерт творческих коллективов Теньгушевского района и Нижегородской области.

Фестиваль откроется в 11.00.