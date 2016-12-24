В Саранске молодогвардейцы привели в порядок сквер защитников Донбасса

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» привели в порядок сквер защитников Донбасса, расположенный в самом центре Саранска. Ребята приехали в сквер с самого утра и занялись покраской скамеек-качелей и прилегающих к ним беседок.

«В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» молодогвардейцы совместно с партийными активистами продолжают цикл субботников, направленных на облагораживание придомовых и общественных территорий, зон отдыха, - рассказал замруководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» Никита Вылегжанин. - В сквере защитников Донбасса отдыхает много жителей Саранска, здесь проходит много памятных мероприятий. Буквально на следующей неделе будет отмечаться День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Мы планируем провести акцию памяти и возложить в часовне сквера цветы в память о невинных жертвах Донбасса».