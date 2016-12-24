В Саранске рейсовый автобус сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

По информации Госавтоинспекции республики, утром 18 июля на ул. Косарева в Саранске автобус «ПАЗ» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автобус столкнулся с автомобилем марки «Форд».

Несовершеннолетнюю пострадавшую бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Автобус двигался по 126 маршруту сообщением «Чамзинка – Саранск», в момент ДТП в салоне находились пассажиры. Как отмечается, пока никто из них за медпомощью не обращался.

На отрезке автодороги, где случилось ДТП, проводятся ремонтные работы.