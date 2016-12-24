В Мордовии «Приора» протаранила трактор на сельской дороге

По информации Госавтоинспекции республики, 17 июля в Рузаевском районе около пяти часов утра на 11 км автодороги «Русское Баймаково – Муравьевка – Хованщина» 22-летний молодой человек за рулем автомашины «Лада Приора» не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил столкновение с трактором «Джон Дир», который двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир «Приоры» с различными травмами были доставлены в Рузаевскую ЦРБ. Водитель трактора трезв, у виновника происшествия взяли кровь на анализ.

Как отмечается, молодой водитель легковушки в этом году 31 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 20 раз за превышение скорости движения.