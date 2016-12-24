Игорь Асабин на прощание разместил в телеграм обращение к жителям города

«Уважаемые жители городского округа Саранск!

Сегодня я завершаю свою деятельность в должности Главы г.о. Саранск.

Благодарю Главу Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова за доверие и поддержку, и возможность работать в команде.

Спасибо жителям нашего города за совместное сотрудничество, инициативы, конструктивную критику. Мы всегда были с жителями в диалоге и я искренне старался помочь в решении волнующих вопросов».

Игорь Асабин также выразил благодарность Председателю Правительства РМ и членам кабинета министров, Главному федеральному инспектору по РМ, депутатам, коллегам и т.д.

Бывший градоначальник привел некоторые данные о развитии мордовской столицы за период его работы в должности главы городского округа.

«Город - это сложный механизм, состоящий из множества составляющих, это финансы и экономика, социальный блок, жилищно-коммунальное хозяйство. За время работы на посту Главы г.о. Саранск постарались выправить финансово - экономическую сферу: снизили кредиторскую задолженность на 593 млн рублей, в том числе просроченную кредиторскую задолженность – на 415 млн рублей; погасили задолженность по муниципальным контрактам перед субъектами МСП (116 млн рублей); повысили заработную плату работникам социальной сферы; погасили просроченную задолженность с 2018 года, в том числе по исполнительным листам в сумме 530 млн рублей, задолженность по налогам, в том числе просроченным в сумме 1019,1 млн рублей.

За период моей работы в должности Главы города доходы городского бюджета увеличили на 1936,6 млн рублей, в том числе собственные доходы увеличили на 410,6 млн рублей. Плановые показатели по собственным доходам бюджета городского округа Саранск за 1 полугодие 2024 года перевыполнены на 123 млн рублей и составили 2001,9 млн рублей.

Расходы бюджета города за первое полугодие 2024 год составили 5070,2 млн рублей, что на 530,4 млн рублей больше показателей за аналогичный период 2023 года. Увеличение доходной части бюджета позволило нам увеличить расходы на нужды города на 971,7 млн рублей с начала 2022 года.

К сожалению, не все городские вопросы решены и не все проекты завершены, приношу извинения горожанам за это. Уверен, что сотрудники администрации города продолжат нашу работу и приложат все усилия на благо развития городского округа Саранск и комфортного проживания жителей города и его гостей.

Уважаемые коллеги! Работать с вами было для меня большой честью.

Благодарю вас всех, и желаю городу Саранску экономической и финансовой стабильности, жителям города – добра, счастья и благополучия».