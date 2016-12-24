Мордовский сафари-парк «Кречет» стал одними из победителей Всероссийского конкурса «Пространство будущего»

Подведены итоги Всероссийского конкурса региональных проектов «Пространство будущего». С 21 мая регионы страны на Международной выставке-форуме «Россия» представляли свои проекты по туризму, инфраструктуре и молодежной политике.

От Мордовии в конкурсе участвовали два проекта - сафари-парк «Кречет» в номинации «Туристический проект» и Окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» в номинации «Молодежный проект». По результатам голосования сафари-парк «Кречет» стал победителем среди всех проектов Волго-Камского макрорегиона - он набрал свыше 37 тысяч голосов.

Напомним, что сафари-парк открылся в Кочкуровском районе в 2022 году и быстро завоевал симпатии туристов из республики и других регионов страны. Гости могут почувствовать здесь неповторимую атмосферу дикой природы, встретить благородных оленей и маралов.

В планах заповедной территории - развитие пеших маршрутов, организация сплавов по реке Сура, увеличение разнообразия животного мира, создание мест размещения, а также инфраструктуры для проведения мастер-классов, обучающих программ и бизнес-туризма в целом.