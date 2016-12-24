В Мордовии началось строительство межпоселкового газопровода к селу Студенец Зубово-Полянского района

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В республике началось строительство межпоселкового газопровода к селу Студенец Зубово-Полянского района. Сооружение объекта протяженностью 17,9 км ведется в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы.
«После завершения всех строительных работ межпоселковый газопровод вместе с распределительными сетями в селе обеспечат техническую возможность для догазификации 35 домовладений», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
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