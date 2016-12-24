Новый и.о. Главы Саранска в 2021 году был признан лучшим муниципальным служащим в Мордовии

На сайте городской Администрации приводится биография нового и.о. Главы Саранска.

Владимир Викторович Быков родился в столице Мордовии в 1984 году. В 2006 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».



Трудовую деятельность в 2006 году начал ведущим архитектором МУ «Градостроительство», в 2009 году переведен на должность начальника отдела по оформлению частных строений МУ «Градостроительство».

В 2009 году был принят в Администрацию городского округа Саранск на должность заместителя заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры.



В 2016 году назначен заместителем начальника Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации Саранска, а в апреле 2017 года возглавил данное Управление.

В дальнейшем был назначен заместителем Главы городского округа Саранск – директором Департамента строительства.



В 2021 году Владимир Быков стал победителем республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».



За добросовестный труд в органах местного самоуправления и достигнутые успехи в профессиональной деятельности объявлена Благодарность Главы городского округа Саранск.

За активное участие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу-2018 объявлена Благодарность Главы Республики Мордовия, а также награжден памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».

Воспитывает сына.