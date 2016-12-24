Мэр Саранска Игорь Асабин покинул свою должность

По информации городской Администрации, 17 июля на сессии Совета депутатов городского округа Саранск досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава города Игорь Асабин.



Исполняющим обязанности градоначальника назначен вице-мэр — директор Департамента строительства Администрации Саранска Владимир Быков.