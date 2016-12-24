Мэр Саранска Игорь Асабин покинул свою должность

Новые рубежи
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По информации городской Администрации, 17 июля на сессии Совета депутатов городского округа Саранск досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава города Игорь Асабин.
Исполняющим обязанности градоначальника назначен вице-мэр — директор Департамента строительства Администрации Саранска Владимир Быков.
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