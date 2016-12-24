В районах Мордовии появятся еще два современных кинозала

Фонд кино объявил результаты отбора организаций, претендующих в 2024 году на получение средств на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием в городах России с численностью населения до 500 тысяч человек.

Были утверждены 93 кинозала из 37 субъектов Российской Федерации.

Из Мордовии в число победителей вошли два района. Современные кинозалы будут созданы в «Центре культуры» Темниковского района и на базе «Дома быта» в Зубово-Полянском районе.

Работа будет вестись по национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России.