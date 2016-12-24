Сиделец мордовской колонии стал финалистом Всероссийского конкурса «Калина красная»

Отбывающий наказание в исправительной колонии №4 УФСИН по РМ Сергей Назаров стал финалистом Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная». Он исполнил собственное произведение «31 августа».

По информации УФСИН по РМ, всего на конкурс в 2024 году направили свои материалы заключенные из 78 регионов. На первом этапе поступили конкурсные заявки более 200 артистов в неволе (солистов, дуэтов и музыкальных коллективов) из 170 учреждений уголовно-исполнительной системы.

До финала конкурса добрались 28 наиболее интересных работ сидельцев.

Члены художественного совета высоко оценили ощутимо выросший художественный и профессиональный уровень подготовки конкурсных заявок, особо отметили артистическое, вокальное, музыкальное и авторское мастерство осужденных.

В начале осени ФСИН России проведет финал конкурса «Калина Красная» 2024 года — состоится церемония объявления и награждения победителей.

Организаторы конкурса «Калина красная», среди которых значатся Попечительский совет уголовно-исполнительной системы и продюсерская компания «Союз Продакшн», впервые дали возможность зекам проявить свои авторские таланты в 2003 году. С тех пор этот «тюремный фестиваль» проходит ежегодно, лучших авторов и исполнителей выбирают сначала на региональном уровне, а затем победители участвуют в финале конкурса и заключительном гала-концерте.