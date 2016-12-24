В Музее Эрьзи откроется выставка «Вселикий Петербург»

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19 июля в главном здании Музея Эрьзи состоится открытие выставки Игоря Крапивина «Вселикий Петербург».
Художник решил провести свой первый вернисаж на малой родине, в Саранске. Игорь Крапивин пишет популярные места Санкт-Петербурга с красивыми архитектурными ансамблями - стрелку Васильевского острова, мосты над Невой, Дворцовую набережную и Невский проспект. Работы художника уже много лет выставляются в петербургских арт-галереях.
В экспозиции будет представлено около 40 живописных и графических работ, а также две иконы. Игорь Крапивин в 2018 году окончил Высшую школу народных искусств, получив специальность иконописца.
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