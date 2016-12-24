В Мордовии 56-летний мужчина был госпитализирован в результате наезда неизвестной автомашиной

По информации Госавтоинспекции республики, 14 июля в Темниковском районе в 21 час 45 минут на 1 км автодороги «Русское Караево – выход на автодорогу «г. Ковылкино – г. Краснослободск» неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на 56-летнего мужчину, который двигался по правому краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Темниковскую районную больницу. Приняты меры розыска скрывшегося водителя.