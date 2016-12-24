В Ялге утонули два брата

Как сообщает МЧС по РМ, днем 14 июля из водоема в рабочем поселке Ялга городского округа Саранск извлекли тела двух братьев 1977 и 1982 годов рождения. Купались мужчины в необорудованном для этих целей месте.

По данному факту Следственный комитет по РМ организовал проведение процессуальной поверки. Как отмечают в ведомстве, при осмотре места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не установлено.