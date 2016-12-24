Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой отрасли Мордовии!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём российской почты!

Ваш труд очень важен для жителей республики. Вы помогаете людям быть ближе друг к другу. Заботитесь о наших военнослужащих, обеспечиваете их связь с родными и близкими.

Многие отделения почты Мордовии стали настоящими многопрофильными центрами, что позволяет решать важные социальные задачи. Но вместе с техническими инновациями вы сохраняете исторические традиции.

Дорогие друзья! Спасибо за верность избранному делу. Желаю вам новых профессиональных достижений, благополучия и крепкого здоровья!

Глава Республики Мордовия А. Здунов