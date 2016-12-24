Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём российской почты

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Уважаемые работники и ветераны почтовой отрасли Мордовии!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём российской почты!
Ваш труд очень важен для жителей республики. Вы помогаете людям быть ближе друг к другу. Заботитесь о наших военнослужащих, обеспечиваете их связь с родными и близкими.
Многие отделения почты Мордовии стали настоящими многопрофильными центрами, что позволяет решать важные социальные задачи. Но вместе с техническими инновациями вы сохраняете исторические традиции.
Дорогие друзья! Спасибо за верность избранному делу. Желаю вам новых профессиональных достижений, благополучия и крепкого здоровья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет