В Мордовии растет количество травяных палов

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По данным МЧС по РМ, в республике пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю совершили 17 выездов на ликвидацию таких возгораний
В спасательном ведомстве предупреждает: из-за горения сухой травы могут возникать крупномасштабные пожары, приносящие ущерб здоровью и жизни людей.
Как известно, на территории Мордовии с 1 июля введен особый противопожарный режим. Во время его действия устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов на всей территории республики. Становится обязательной уборка территорий предприятий, а также прилегающих к жилым домам участков, от горючих отходов и мусора.
За нарушения во время особого противопожарного режима предусмотрены высокие штрафы.
При обнаружении возгораний необходимо сообщить об этом в Региональную диспетчерскую Минлесхоза РМ - 8 (8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу 112, по телефону 101 или в Лесную охрану Рослесхоза - 8-800-100-94-00.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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