В Мордовии растет количество травяных палов

По данным МЧС по РМ, в республике пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю совершили 17 выездов на ликвидацию таких возгораний

В спасательном ведомстве предупреждает: из-за горения сухой травы могут возникать крупномасштабные пожары, приносящие ущерб здоровью и жизни людей.

Как известно, на территории Мордовии с 1 июля введен особый противопожарный режим. Во время его действия устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов на всей территории республики. Становится обязательной уборка территорий предприятий, а также прилегающих к жилым домам участков, от горючих отходов и мусора.

За нарушения во время особого противопожарного режима предусмотрены высокие штрафы.

При обнаружении возгораний необходимо сообщить об этом в Региональную диспетчерскую Минлесхоза РМ - 8 (8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу 112, по телефону 101 или в Лесную охрану Рослесхоза - 8-800-100-94-00.