В Саранске на водоемах продолжают «отлавливать» несовершеннолетних

В Саранске проводятся регулярные рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся на водных объектах и береговых полосах без присмотра со стороны родителей или законных представителей.

В ходе очередного такого рейда на водоеме у стадиона «Старт» проверяющим попались 6 несовершеннолетних, которые устраивали бесконтрольные заплывы.

С 19 несовершеннолетними, которые не успели принять водные процедуры, инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по РМ вместе с членами комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудниками полиции провели профилактическую беседу и выдали памятки о правилах поведения на водоемах. После чего детей отправили домой.

У водоема «Зелена Роща» было выявлено 6 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, которые находились у воды без законных представителей. В ходе телефонного разговора с их родителями выяснилось, что им даже не известно о местонахождении детей, разрешение пойти на водоем они не давали.

«Родители должны беседовать со своими детьми, устанавливать доверительные взаимоотношения и всегда интересоваться их местонахождением. Напоминаем, нахождение несовершеннолетних без присмотра на водных объектах, их береговых полосах влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей», - отметил глава Администрации Ленинского района Саранска Владимир Пряхин.