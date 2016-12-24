Молодежные активисты Мордовии участвуют в социальной акции «Непросроченный»

В Управлении Роспотребнадзора по РМ прошла встреча специалистов ведомства с активистами Движения Первых в республике, представителями Республиканского подросткового совета «СПАРК» и добровольцами.

Как сообщается, эксперты отдела санитарного надзора и отдела защиты прав потребителей поделились знаниями, которые пригодятся ребятам для определения и выявления недоброкачественной продукции на полках магазинов в рамках проводимой на территории республики социальной акции «Непросроченный».

Данная акция нацелена на выявление и утилизацию просроченных и некачественных товаров потребления, а также охрану жизни и здоровья граждан.

Также на встрече были определены пути дальнейшего взаимодействия для обмена опытом и консультирования участников акции по возникающим вопросам, относящимся к компетенции Управления.