Команда «бизнес-десанта» проконсультировала предпринимателей Торбеевского района

Центр «Мой бизнес» проводит активную работу в районах Мордовии по информированию предпринимателей о возможностях государственной поддержки. На этой неделе специалисты провели встречу с представителями малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в Торбеевском районе.

Реализация проекта, осуществляемого при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, а также Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацелена на обеспечение бизнес-сообщества новыми возможностями для роста и развития.

Представители бизнеса Торбеевского района трудятся в различных сферах, таких как разведение крупного рогатого скота, оказание автомобильных услуг и выращивание овощей. Самозанятые предлагают швейные услуги, массаж, реализуют молочную продукцию и многое другое.

Важным общим аспектом для многих из них является заключение социального контракта. Бизнесмены района воспользовались государственной поддержкой для развития своего бизнеса, однако многие по различным причинам упускают важный момент - ведение отчетности о полученных финансовых средствах. Специалист центра Олеся Барсукова подробно изучила с аудиторией процесс получения социального контракта и точно объяснила шаги, необходимые для выписки чека через приложение «Мой налог».

На встрече участники также получили информацию о различных мерах поддержки, доступных бесплатно в центре «Мой бизнес». Во время «бизнес-десанта» участников познакомили с важными аспектами финансовой грамотности, безналичными платежами и услугой «наличные на кассе».

По завершению встречи предприниматели выразили благодарность специалистам центра за предоставленную информацию, отметив важность такого взаимодействия. Некоторые из них получили индивидуальные консультации, что позволило детально рассмотреть все вопросы.

Следующий выезд команды «Бизнес-десанта» запланирован на 17 июля в Ромодановский и Лямбирский районы. Подробности по телефону: 24-77-77.