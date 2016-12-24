В Мордовии ведется капитальный ремонт дороги до села Новая Карьга

В Краснослободском районе Мордовии приступили к капитальному ремонту автодороги «Подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - с. Новая Карьга» протяженностью более 6 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ширина дороги полотна, проходящей через центр с. Новая Карьга, была увеличена с 6,5 до 7 м. На участке в 5,5 км положено двойное асфальтовое покрытие и по обеим сторонам проведена отсыпка обочин. Кроме того, на улице Центральной уже готово основание под новый тротуар шириной 1,5 м.

Дорога обеспечивает безопасный проезд до с. Новая Карьга с численностью населения более 800 человек. На всем ее протяжении предусмотрено водоотведение дождевых и талых вод. Для этого под земляным полотном планируется уложить 14 водопропускных труб.

В селе вдоль дороги проведут освещение. Энергетики уже установили бетонные световые опоры, на которые смонтировали светильники современного типа. Также здесь появятся автобусные остановки. Работы по контракту должны быть завершены в конце октября, но планируется сдача объекта с опережением.