В Саранске восстановили электронные часы на проспекте 60 лет Октября

Наш город

Этой отрадной новостью в телеграм поделился градоначальник Игорь Асабин.

«Старый механизм часов  устарел, вышел из строя и не подлежал ремонту.

В связи с многочисленными просьбами жителей города в соцсетях администрация г.о. Саранск за счет средств муниципального бюджета  закупила часы.

Сегодня сотрудники «Горсвета» завершили монтажные работы.

Часы показывают время, дату и температуру воздуха».

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