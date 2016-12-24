В Саранске восстановили электронные часы на проспекте 60 лет Октября

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Этой отрадной новостью в телеграм поделился градоначальник Игорь Асабин.
«Старый механизм часов устарел, вышел из строя и не подлежал ремонту.
В связи с многочисленными просьбами жителей города в соцсетях администрация г.о. Саранск за счет средств муниципального бюджета закупила часы.
Сегодня сотрудники «Горсвета» завершили монтажные работы.
Часы показывают время, дату и температуру воздуха».
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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