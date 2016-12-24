В Саранске восстановили электронные часы на проспекте 60 лет Октября

Этой отрадной новостью в телеграм поделился градоначальник Игорь Асабин.

«Старый механизм часов устарел, вышел из строя и не подлежал ремонту.

В связи с многочисленными просьбами жителей города в соцсетях администрация г.о. Саранск за счет средств муниципального бюджета закупила часы.

Сегодня сотрудники «Горсвета» завершили монтажные работы.

Часы показывают время, дату и температуру воздуха».