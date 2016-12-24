В Саранске водоемы патрулируют 25 мобильных групп

Мэр Саранска Игорь Асабин в телеграм сообщил о прошедшем в городской Администрации совещании, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности граждан на водных объектах мордовской столицы.

Как известно на официально оборудованных в Саранске водоемах «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и у стадиона «Старт» пробы воды не соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям. Соответственно, рядом с ними красуются знаки «Купаться запрещено».

Саранский градоначальник рассказал о ситуации с «самостийными» пляжами и рейдами по водным объектам.

«На 12 водоемах, где места купания не оборудованы, установлены знаки «Купаться запрещено». Проводится патрулирование водоемов, находящихся в пределах городского округа Саранск. Создано 25 мобильных групп в составе 50 человек.

С начала купального сезона в текущем году проведен 91 рейд по водным объектам.

С отдыхающими ежедневно проводятся профилактические беседы, и распространяются памятки о правилах безопасного поведения».

Кроме того, на совещании еще раз напомнили, что с 1 июля этого года региональным законом в Мордовии введена административная ответственность за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних на водных объектах, независимо от наличия у них навыков плавания.

Санкции за нарушение этого закона предусматривают наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.