В Мордовии в ходе операции «Перевозчик» полицейские выявили 39 нарушений

На территории республики прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», в ходе которого сотрудниками полиции осуществлялся контроль выполнения водителями пассажирского транспорта ПДД, стандартов, технических норм и иных нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Также проверялось соблюдение требований к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств и предметов их дополнительного оборудования, а также изменению их конструкции.

Как сообщает МВД по РМ, за время проведения мероприятия было проверено почти 300 автобусов и их водителей. Выявлено 39 нарушений требований законодательства Российской Федерации, допущенных водителями транспортных средств. Составлено восемь материалов для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридических или должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с КоАП РФ.

С целью профилактики, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, задержания лиц, находящихся в розыске, изъятия из незаконного оборота запрещенных предметов проведено 27 проверок граждан, следующих в транспортных средствах в качестве пассажиров.