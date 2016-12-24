Школьница из Мордовии стала победительницей Всероссийской онлайн-игры «Наша победа»

Ученица Ромодановской школы №3 Кристина Савельева стала победительницей Всероссийской онлайн-игры «Наша Победа». Эта игра является интеллектуальным соревнованием, включающим в себя вопросы по истории Великой Отечественной войны.

Организаторами игры стали партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы».

Диплом победителя и приз школьнице вручила первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Светлана Терентьева. Она отметила, что в онлайн-игре принимали участие множество молодых людей со всей страны.

- Отрадно, что в нашей республике есть победитель федерального уровня, - сказала Светлана Терентьева. - «Наша Победа» - это не просто игра, а образовательный, культурный, патриотический проект, направленный на изучение истории и культуры России.