В Саранске суд рассмотрит дело о смертельной расправе 25-летней давности

По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя республики. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей.

По данным следствия, в декабре 1999 года обвиняемый избил мать своей сожительницы из-за того, что последняя ушла из дома, при этом мать не остановила ее. От полученных многочисленных телесных повреждений пожилая женщина через несколько дней скончалась.

Еще до этого прискорбного исхода, буйный товарищ уехал в район республики к своей родственнице. Там он проживал, пока в 2000 году не был осужден за совершение разбойного нападения.

В этом году следователи СК повторно изучили материалы уголовного дела, допросили свидетелей, получили дополнительные доказательства, свидетельствующие о причастности фигуранта к давнему преступлению. Мужчина был задержан.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.