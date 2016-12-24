В Мордовии нелегальные покатушки юной парочки едва не обернулись трагедией

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
По информации Госавтоинспекции республики, 9 июля в Кочкуровском районе в 18.30 на 27 км автодороги «Саранск – Кочкурово – турбаза Сура» бесправный 17-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомашине «ВАЗ-21053», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоявший на правой обочине грузовик «МАЗ».
В результате ДТП 16-летняя пассажирка легковушки с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.
В отношении виновника аварии были составлены административные материалы - за управление авто в состоянии опьянения и без водительских прав, за езду на автомобиле, незарегистрированным в установленном порядке и за управление транспортным средством, при наличии неисправностей и на передние стекла которого нанесено темное покрытие.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»