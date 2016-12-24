Состоялась рабочая встреча Главы республики с председателем Верховного суда Мордовии

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
9 июля Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Мордовии Валерием Кияйкиным. Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением деятельности мировых судей, повышением денежного содержания сотрудников аппарата мирового судьи.
В частности, речь шла о законопроекте «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О порядке назначения и деятельности мировых судей Республики Мордовия», который направлен на уточнение организационных основ осуществления правосудия мировыми судьями в составе судебных районов.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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