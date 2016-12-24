Состоялась рабочая встреча Главы республики с председателем Верховного суда Мордовии

9 июля Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Мордовии Валерием Кияйкиным. Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением деятельности мировых судей, повышением денежного содержания сотрудников аппарата мирового судьи.

В частности, речь шла о законопроекте «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О порядке назначения и деятельности мировых судей Республики Мордовия», который направлен на уточнение организационных основ осуществления правосудия мировыми судьями в составе судебных районов.