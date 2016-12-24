В Мордовии медсестра торговала рецептами на получение сильнодействующих препаратов

Как сообщает МВД по РМ, работавшая медицинской сестрой в одной из больниц региона 37-летняя женщина выслушала приговор суда за подделку аптечных рецептов.

Сотрудники полиции установили, что обвиняемая имела доступ к печати врача и номерным рецептурным бланкам. Женщина самостоятельно заполняла их, после чего продавала знакомому за полторы тысячи рублей каждый. Покупатель с помощью таких рецептов приобретал в аптеке сильнодействующий препарат, содержащий прегабалин. При этом мужчина не имел медицинских показаний для его применения.

Таким образом с мая по ноябрь 2023 года женщина подделала 12 бланков. Ее противоправная деятельность была пресечена в феврале текущего года оперативниками УНК регионального МВД.

Приговором суда медицинской сестре назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.