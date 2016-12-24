В Мордовии медсестра торговала рецептами на получение сильнодействующих препаратов

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Как сообщает МВД по РМ, работавшая медицинской сестрой в одной из больниц региона 37-летняя женщина выслушала приговор суда за подделку аптечных рецептов.
Сотрудники полиции установили, что обвиняемая имела доступ к печати врача и номерным рецептурным бланкам. Женщина самостоятельно заполняла их, после чего продавала знакомому за полторы тысячи рублей каждый. Покупатель с помощью таких рецептов приобретал в аптеке сильнодействующий препарат, содержащий прегабалин. При этом мужчина не имел медицинских показаний для его применения.
Таким образом с мая по ноябрь 2023 года женщина подделала 12 бланков. Ее противоправная деятельность была пресечена в феврале текущего года оперативниками УНК регионального МВД.
Приговором суда медицинской сестре назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»