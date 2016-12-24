Активисты «Единой России» вручили медаль «Дети войны» основательнице Детской пищевой станции в Саранске

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В День семьи, любви и верности представители партии «Единая Россия» Наталья Девяткина и Татьяна Маркелова навестили бывшего директора предприятия Марию Ососкову.
По ее инициативе был разработан проект Детской пищевой станции на ул. Полежаева,159 «б». В 1985 году предприятие с современным на тот момент оборудованием было введено в эксплуатацию.
Станция начала поставлять в детские поликлиники, роддом и инфекционную больницу Саранска молочные смеси для грудного вскармливания, детские творожки и кефир, сливки, стерилизованные детские мясные бульоны и пюре из говядины, сиропа и сливочного масла, пюре из овощей, яичных желтков и растительного масла, а также каши и готовые соки.
Гости поздравили Марию Васильевну с праздником и вручили ей памятную медаль «Дети войны».
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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