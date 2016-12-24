В Мордовии мужчина спас свою семью при пожаре

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В Кочкуровском районе Мордовии глава сельского семейства своими грамотными и решительными действиями при пожаре помог сберечь жизни домочадцам. Об этом сообщает МЧС по РМ.
Около двух часов ночи на улице Центральная в селе Красная Зорька в жилом доме возник пожар. Глава семейства проснулся от треска - в этот момент в коридоре уже полыхал огонь.
Мужчина разбудил всех домочадцев - жену, сына и трех внуков. Он смог вовремя эвакуировать свою семью из горящего дома и спасти, однако сам получил ожоги I - II степени.
Подоспевшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 54 кв.м. Причина происшествия устанавливается.
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