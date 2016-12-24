АСИ и ВЭБ.РФ запустили отбор проектов по теме «Благополучие людей»

Агентство стратегических инициатив совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» открыло прием заявок на поддержку проектов, направленных на повышение благополучия людей.

К рассмотрению принимаются инициативы по повышению рождаемости, увеличению количества семей с двумя и более детьми, сохранению традиционных семейных ценностей. Также будут рассмотрены проекты, направленные на вовлечение в активный образ жизни людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них рабочих мест. Особое внимание будет уделено и проектам поддержки социально-ориентированного бизнеса со стороны региональных органов власти, а также инициативам содействия в получении социальной помощи, трудовом и бытовом устройстве бездомных, бывших осужденных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Агентство уделяет большое внимание социальным проектам, направленным на поддержку семей, развитие инклюзивного сообщества. Кроме того, 2024 год объявлен Президентом Годом семьи. Глава государства также объявил о запуске нового национального проекта «Семья». При отборе проектов мы обязательно будем оценивать их влияние на достижение его показателей. Также все поступающие инициативы ВЭБ.РФ рассмотрит с точки зрения возможности их реализации с использованием инструмента проектов социального воздействия», - сказал руководитель Центра передовых решений Денис Смольков.

Проекты социального воздействия (ПСВ) – бюджетный инструмент, подразумевающий решение социальной задачи региона за счет средств частного инвестора, который реализовывает мероприятия проекта самостоятельно или финансирует организацию, имеющую необходимые компетенции для их реализации. В случае достижения заранее обозначенного социального эффекта (изменение состояния и (или) жизненных условий определенных категорий граждан, характеризующееся качественными и количественными показателями), вложенные инвестором средства возвращаются в виде гранта из регионального бюджета.

Подать заявку на отбор можно до 31 июля, проекты принимаются по четырем направлениям:

Поддержка семей с детьми и популяризация многодетности;

Поддержка людей старшего возраста;

Поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Реинтеграция и адаптация людей с особым опытом, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку от АСИ. Например, Агентство поможет в продвижении решений на российском и зарубежных рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров. АСИ также поможет наладить контакты с властями и подготовить предложения по изменению законов. Лидеры и команды проектов смогут принять участие в акселерационных программах, а также мероприятиях Агентства и партнеров и получить информационную поддержку.

Одним из проектов, получившим поддержку АСИ, стала система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Она направлена на выстраивание комплексной поддержки и помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в возрасте до трех лет по принципу «одного окна». На момент появления проекта в России отсутствовала нормативная база системы помощи таким детям и их родителям. Не хватало профессионалов, не было системы подготовки и переподготовки кадров в этой сфере. Для реализации проекта АСИ привлекло Минтруд, Минздрав, Минобрнауки России, а также региональные власти. Институт коррекционной педагогики РАО при содействии Агентства выпустил методические рекомендации по внедрению системы в регионах. На данный момент межведомственную модель ранней помощи детям с ОВЗ внедрили 15 регионов. Также благодаря АСИ оказывать услуги в системе помощи детям с ОВЗ до трёх лет стали частные организации.

Еще один проект - «Steplife». Это российский бионический протез коленного сустава. Интеллектуальная система управления обеспечивает плавную естественную ходьбу и помогает распознавать разные паттерны движения человека, будь то бег, езда на велосипеде или подъем по ступенькам. А мобильное приложение позволяет переключать режимы работы протеза и отслеживать его степень износа. За счет поддержки АСИ проект вышел на новый уровень развития, компания присутствует в 26 регионах. Открыты пять технических центров сопровождения – в Москве, Иркутске, Улан-Уде, Уфе и Казахстане. Протезы установили уже более 500 человек. Больше 80% пользователей отмечают повышение уровня активности по сравнению с протезами альтернативных типов.

Поддержку получил и проект «Система Забота». Это первая в России круглосуточная служба комплексной поддержки пенсионеров. Она предоставляет услуги пожилым людям и инвалидам, по сопровождению, патронажу, медицинской реабилитации, а также социальной и экстренной помощи. Министерство труда и социальной защиты России признали проект эффективным инструментом социальной адаптации пожилых людей и инвалидов и рекомендовали его к внедрению на всей территории страны.