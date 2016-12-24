В Саранске завершили благоустройство территории у дома № 18 по улице Пушкина

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По информации городской Администрации, работы по данному адресу проводились в рамках муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий и междворовых пространств».
Подрядная организация заменила бордюрный камень, капитально отремонтировала асфальтовое покрытие, обустроила парковочную площадку и установила скамейки.
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