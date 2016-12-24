Школьники Мордовии сдадут нормы ГТО

9 июля в Саранске пройдет Республиканский летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем примут участие школьники общеобразовательных организаций республики.

Комплекс упражнений ребята будут выполнять на стадионе «Старт» (ул. Московская, 12) и во Дворце водных видов спорта (ул. Красная, 22). Начало в 10:00.

В программе - отжимания на руках, подтягивание, прыжок в длину с места, бег, стрельба, плавание и т.д.

Сдавать нормы ГТО школьники будут по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Для участия необходимо иметь допуск врача и регистрацию на сайте GTO.RU для получения ID-номера. Справки по телефонам: 8 (8342) 47-48-34, 24-23-44.