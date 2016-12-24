В Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

Глава Мордовии Артём Здунов напомнил, что этот государственный праздник связан с почитанием памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья.



«Этот праздник уже стал общенародным, - подчеркнул руководитель республики. - Только сегодня с утра лично я на телефон получил столько роликов! Снимают их, в основном, молодые люди, и это очень приятно. Столько открыток и поздравлений со всех концов нашей необъятной Родины! Конечно же, с этим праздником надо обязательно поздравить наших бойцов - тех, кто сейчас находится на специальной военной операции. Пожалуйста, сделайте это - от нашего имени, от моего имени. Это очень важно для них - получить эту весточку».



Артём Здунов особо отметил: дружные, крепкие семьи много поколений определяют будущее нашего государства, в них залог процветания великой России. «Не случайно Президент Российской Федерации объявил этот год Годом семьи. Мы в республике дополнили его мероприятиями Года трудовых династий. Как оказалось, династий у нас очень много».



В республике растет число многодетных семей - за три года их стало больше на 10%. «А если смотреть за 10 лет - их стало больше почти в два раза. Мы начинаем реализовывать программу по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Мы запускаем в одном из наших муниципальных районов пилотный проект. Будем работать с работодателями, со всеми общественными институтами, врачами, чтобы обратить внимание молодых семей, как беречь не только свое здоровье, но и здоровье будущих детей. Старт Года семьи ознаменовался указом Президента, который касается повышения статуса и социальной поддержки многодетных семей. У нас положения указа коснулись 40 тысяч жителей республики. Благодарю все семьи, которые достойно воспитывают детей. Особая признательность тем, кто взял на себя заботу о приемных детях. Это мамы и папы с большим сердцем. Низкий вам поклон!»



Многодетных родителей также поздравили Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин и сенатор РФ Петр Тултаев.



Торжественное мероприятие получилось очень теплым и душевным. Да иначе и быть не могло - ведь многодетные родители лучше всех знают, насколько важны в жизни забота, внимание, уважение, сердечное участие.



Секретом семейного счастья поделился Дмитрий Кокорев из Чамзинского района - вместе с супругой они воспитывают пятерых детей. «Мы точно знаем: если в семье есть взаимопонимание, взаимоподдержка и любовь, то ничего не страшно», - сказал он.

Кокоревы в числе других семей были награждены Почетным дипломом Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей».