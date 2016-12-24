В Мордовии открыт прием заявок на участие в грантовой программе «Мама-предприниматель»

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и пройдет с 23 по 27 сентября на площадке центра «Мой бизнес» в Саранске. Федеральная программа поддержки женского предпринимательства предоставляет возможность лучшему региональному проекту получить грант в размере 100 тысяч рублей.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Количество мест ограничено!

Программа предусматривает пятидневный тренинг-интенсив, где участницы смогут разработать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, создать финансовую модель и бизнес-план. Основным этапом станет конкурс бизнес-проектов, где экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

В программе могут принять участие женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске, а также женщины-усыновители, опекуны, попечители или приемные матери. Другие категории участниц также предусмотрены. Более подробную информацию можно найти на официальной странице программы в ВК.