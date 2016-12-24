В Мордовии ветеран СВО с позывным «Музыка» вернется на работу в школу

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в День семьи, любви и верности опубликовал рассказ о семье и боевом пути ветерана СВО Сергея Кочнева. С позывным «Музыка» он отправился на передовую с гитарой, полученной из рук Главы Мордовии Артёма Здунова.



Житель рузаевского села Левжа Сергей Кочнев до спецоперации работал преподавателем в местной музыкальной школе и один воспитывал двоих детей – дочку Киру и сына Артема.



Когда осенью 2022 года в стране объявили мобилизацию, не дожидаясь повестки, явился в военкомат. Рядового Кочнева направили пулеметчиком на Херсонское направление. В редкие минуты отдыха играл сослуживцам песни на гитаре. Больше всего любил исполнять композиции групп «Любэ», учил играть на инструменте других бойцов. В такие моменты звонил домой. «Папа, я думала, что на войне стреляют, а у вас там песни поют!» - говорила ему дочь Кира…



12 декабря прошлого года рядового Кочнева направили на выполнение боевой задачи по захвату опорного пункта противника в селе Крынки. Бой длился около шести часов. Подразделение Сергея отбило территорию. За короткий промежуток времени появилось трое «трехсотых», в том числе его товарищ с позывным Метис.

«По нам четко работали пулеметчики и снайперы, невозможно было даже поднять голову, - вспоминает Сергей Кочнев. - Они ждали, когда кто-нибудь пойдет вытаскивать раненых, чтобы запустить «птичек». Но я ждать не мог - ведь там истекал кровью боевой товарищ. Дождавшись, пока противник израсходует полный боекомплект, двинулся вперед. Но добраться не успел: правой ногой наступил на мину-«колокольчик»… Раздался врыв. Я рухнул на землю, и в этот момент по мне начал стрелять вражеский пулеметчик… Попытался выползти, и не заметил, как задел поврежденной ногой кассетную мину. Снова взрыв… нестерпимая боль… Первая мысль была четкой: «Нужно срочно перетянуть рану, чтобы не истечь кровью».



Сергей Кочнев выбрался самостоятельно с приходом темноты. Его доставили на точку эвакуации, а затем – в пункт оказания первой медицинской помощи. Раненого определили в севастопольский госпиталь. Оттуда впервые позвонил своим близким: «Скоро вернусь домой. Насовсем... Ранило немного».



Несколько месяцев Сергей провел в госпиталях. 15 мая вернулся домой на костылях. За проявленную храбрость, верность воинскому долгу награжден орденом Мужества.

С помощью фонда «Защитники Отечества» оперативно получил протез. Теперь он привыкает к новой жизни.

Сын Сергея Кочнева посвятил отцу проникновенное стихотворение и победил с ним в конкурсе творческих работ, который проводился Госсобранием Мордовии.



Недавно ветеран спецоперации вместе с детьми принял участие в фотопроекте «Семья. Отечество. Герои» регионального филиала фонда «Защитники Отечества». «Пусть эти снимки останутся для моих детей и их потомков как память, - говорит Сергей. - Скоро я вернусь на работу в школу и буду участвовать в патриотическом воспитании подрастающих поколений. Наши дети должны знать о военнослужащих, которые остались на фронте и ежедневно совершают подвиги!»